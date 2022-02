“Leaño no se va a ir por la relación con Amaury” asegura Álvaro Morales

Aunque la afición de las Chivas está muy molesta tras la derrota del equipo contra Puebla y piden cambios en el banquillo, el comentarista Álvaro Morales de ESPN asegura que el técnico Marcelo Michel Leaño seguirá en el cargo por su vínculo con la cúpula rojiblanca.

Ya este sábado se escuchó muy fuerte el “Fuera Leaño” en el Estadio Akron tras consumarse el tercer descalabro consecutivo. Sin embargo, diferentes versiones apuntan que la directiva no piensa en cambiar de entrenador.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Imperdonable! Salcido y Romero criticaron el mal momento de Chivas con Leaño

“En lo absoluto, aunque tuviera seis derrotas de manera consecutiva, Marcelo Michel Leaño no se va a ir, por la relación que tiene con Amaury Vergara, porque su familia ha apoyado en temas extra futbolísticos a la familia Vergara. Él está seguro, él está puesto ahí”, apuntó Morales.

Y es que no es algo pasajero, el balance del estratega con el Guadalajara es paupérrimo, al haber perdido siete de los 16 encuentros que ha dirigido.

No obstante, el “Brujo” puso la mira en otras personas, quienes desde su perspectiva son responsables de la crisis de resultados que hoy tiene las Chivas.

“Los que sí corren un riesgo, los que sí podrían irse serían sus auxiliares técnicos, si no le ayudan. Es el caso del ‘Tilón’ Chávez y Francisco Robles, porque ellos son los que realmente dirigen este equipo. Si en primera línea con un porte de Cruyff está Leaño, pero atrás están ellos dando las indicaciones a los jugadores”.

El comentarista de ESPN ve como una burla la situación actual del Rebaño Sagrado, que también involucra a otros culpables.

“Su puesto no está en peligro, porque en Chivas no pasa nada. Al único que sí le duele, es a Ricardo Peláez, tan le duele que a un servidor y a otros compañeros de ESPN nos ha dejado de seguir en Twitter porque seguramente ya no soporta las críticas”.