Un juego nada más le queda de plazo a Víctor Manuel Vucetich como timonel del Guadalajara.

La goleada sufrida ante el sublíder León, exhibió la falta de control del "Rey Midas" sobre un plantel rojiblanco, para muchos sobrevalorado y carente de calidad para competir arriba.

El redil tiene hoy un grupo de algunos elementos con potencial de talento, otros ya muy arraigados y sin crecimiento, además de veteranos o experimentados viendo la acción desde la banca, todos con niveles de juego dispares, irregulares, y con actitud dispersa, poco enfocada en un sólo objetivo grupal.

Todo eso ha llevado a Ricardo Peláez y a los dueños, a considerar con firmeza el cambio de timón.

Así de claro. Así de crudo.

En el video que Peláez decidió grabar en redes sociales, para intentar calmar la ola de críticas y enojo de la afición de las Chivas, mostró no sólo el malestar directivo por la nueva crisis del Rebaño (una más en estos 4 años), sino la fractura al menos de apoyo como único puño de fuerza, entre el mando ejecutivo y el cuerpo técnico.

Ricardo no sólo señaló que a Vucetich y sus auxiliares no les ha alcanzado, sino que además indirectamente los culpa de hoy sólo tener, desde su perspectiva, un plantel con calidad, pero no la existencia de un equipo.

Una crítica más dura hacia la capacidad del estratega no podría haber.

Si alguien dentro de una organización es el responsable de armonizar a los jugadores de una plantilla para que en la cancha muestren juego de conjunto y unidad como grupo, son precisamente los entrenadores.

Sin embargo, en descargo de "Vuce", no todo el equipo que hoy dirige fue conformado por él. No olvidar que fue Peláez quien contrató a elementos como Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo, siendo este último el único que realmente ha aportado algo de futbol.

Aunque Vucetich aceptó las condiciones y eso le hace cargar con la responsabilidad del desarrollo por momentos bueno como en Torreón, pero en varias ya muy malo, sobre todo en casa.

Tras el desastre de la noche del miércoles en el Akron, en donde terminaron paseados por un León sólido y consentidor, la cúpula rojiblanca se reunió el jueves para aceptar que deben buscar a un nuevo entrenador, para así estar prevenidos en caso de que con Víctor el equipo no logre una victoria el sábado en Monterrey.

Sí. El calendario ahora los hace visitar a los Rayados de Javier Aguirre que parecen crecer en su juego.

A favor de Vucetich está el hecho de que las Chivas han mostrado mejor funcionamiento fuera de casa. Un triunfo sólo le daría una semana más de vida.

En realidad, la asignatura que más molesta a la directiva, es la debilidad que hoy tienen jugando en casa.

Por eso tendría que ganar y de forma convincente ante el Necaxa en la fecha 7, si es que llegara a ella.

Víctor ya lo sabe, pero también se siente protegido por su contrato previamente acordado de un año más, el cual debería ser liquidado en caso de cese. Por eso su insistencia en dejar en manos de los de la oficina, su continuidad o no en el club.

Jaime Lozano no es la primera opción para llegar como relevo, sobre todo por su falta de experiencia en crisis como la actual.

El mismo “Jimmy” desearía llegar en otras circunstancias, pero podría cambiar de opinión. A su favor tiene que no es costoso, pero sí muy inexperto en crisis.

Peláez siente que para una misión como la actual, se requiere de alguien que ya haya sido Campeón en México, que sepa aglutinar objetivos de un grupo, que logre sacudir a los que hoy no están comprometidos y que sepa poner calma al interior, cuando el fuego parece quemar desde el exterior.

Sería argentino, pero no... no es Matías Almeyda.

¿Habría algún impedimento? Sí. El presupuesto.

Amaury Vergara no desea más boquetes financieros pagando liquidaciones para los despedidos y nuevos salarios millonarios para el que venga.

¿Eso lo entenderá el candidato para poder aceptar?

Si se lo explican en "Turco" quizá sí.