Alexis Vega ganó su primer millón de pesos en el futbol sin darse cuenta

Aunque actualmente Alexis Vega gana millones con su salario en Chivas, también recuerda la primera vez que le pagaron una fuerte cantidad de dinero dentro del futbol, cuando era apenas un debutante y ni siquiera sabía que le correspondía una cifra como tal.

Esta semana, el “10” del Guadalajara platicó en el podcast de Jesús “Canelo” Angulo en el que relató cómo fue su primer sueldo millonario, cuando apenas tenía unos cuantos partidos con el Toluca en la Primera División.

"Ganaba mil 300 y subió a ocho mil fijos, y después por minutos jugados o partidos llegaba a un tope como de 30 mil pesos, entonces dije ‘tengo 15 mil pesos, me voy a comprar unas playeras y unos pantalones…Llego al cajero y meto la tarjeta y no pues tenía como un millón 800 (mil). Se me hizo bien raro, iba con un compa y le digo ‘se equivocaron, esta feria no es mía’”.

Vega había debutado en la Liga MX un 27 de febrero de 2016, durante un Toluca ante Pachuca. Sin embargo, el técnico José Cardozo le vio muy buenas condiciones y decidió inmediatamente llevarlo a la Copa Libertadores.

Así el talentoso atacante mexicano agarró una seguidilla de partidos, en el que jugó bastantes minutos y participó en victorias importantes con los Diablos Rojos, por lo que se llevó varios premios y bonos.

Alexis contó que con ese sueldo millonario se llevó a toda su familia a un centro comercial y les compró de todo. Además también empezó a buscar un carro, ya que en ese entonces no contaba con uno y se movía en transporte público.

“Dije, ‘voy a comprarme mi carrito para no pagar taxis, me voy a comprar un Ibiza’, pero pues no, me fui a la BMW, me compré un BM, mi primer carro. Mi suegro me ayudó y me lo dejaron en 290 mil (pesos)”.