Alexis Vega encendió las alarmas de las Chivas este miércoles, luego de no poder completar el entrenamiento debido a que se resintió de su lesión en el tobillo izquierdo, que lo aqueja desde octubre.

Durante la sesión de este día en Verde Valle, diferentes medios pudieron captar como el atacante del Guadalajara empezó a mostrar molestias al impactar el balón. Hasta que el dolor incrementó y el jugador le indicó al cuerpo técnico que no podría continuar.

Nuevamente Vega miró hacia su tobillo que se lastimó en octubre durante el partido de la Selección Mexicana en El Salvador. Mismo dolencia que le costó perderse cuatro jornadas con el Rebaño.

Apenas en esta última fecha ante Mazatlán, el “Gru” volvió a las canchas entrando de cambio, jugando 34 minutos y dando la asistencia para el gol de Ángel Zaldívar que significó la clasificación al repechaje.

¡AQUÍ EL MOMENTO EN QUE VEGA NO PUEDE CONTINUAR!



Tras esta acción, Alexis Vega se detiene y no continúa, posteriormente deja el entrenamiento.

IMPACTO DE ALEXIS VEGA

En dicho encuentro ante los Cañoneros, el “10” de las Chivas volvió a mostrar destellos que lo hacen muy importante para el equipo. Por lo mismo, al resentirse de su lesión, es imposible no preocuparse de cara a este duelo de “vida o muerte” con Puebla.

Si bien no ha sido un buen torneo para Vega, ya que hasta el momento no ha podido marcar ningún gol en el Apertura 2021, no deja de ser un jugador diferente que no tiene la plantilla que dirige Marcelo Michel Leaño.

No obstante, el estratega rojiblanco cerró el torneo con una alineación base en el ataque sin su presencia, por lo que en teoría no desajustaría sus planes.

Además, lo positivo es que todavía falta más de una semana para este juego de repesca en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que Alexis Vega tendría tiempo para recuperarse y pensar en que pueda disputar algunos minutos.