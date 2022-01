¡Lo acusan de provocar accidente! Alexis Vega involucrado en percance vial

A un día del partido entre Chivas y Querétaro, en redes sociales circuló una acusación contra Alexis Vega de provocar un accidente vial en Guadalajara, en donde un conductor de Uber sufrió ligeros daños materiales en su automóvil.

Lo anterior debido a que en Twitter, un usuario de nombre Luis Aguirre señaló que transitaba dando vuelta de avenida Patria para tomar el acceso a Lázaro Cárdenas, cuando se cerraban los carriles y fue ahí donde le pegaron a su carro, supuestamente por una mala maniobra del jugador del Rebaño.

"La camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban 'echando el auto encima'. Uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y sin prender la direccional”, compartió en uno de los tuits.

Este usuario también subió unas fotografías del golpe que recibió su vehículo, aunque por fortuna sólo quedó en pequeño imperfecto. Sin embargo, comentó que el futbolista de las Chivas tuvo una mala actitud durante este percance vial.

"Supe que fue Alexis Vega cuando me rebasó porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo", añadió.

No fue grave. Fue lo que llamamos un "besito". Por supuesto, yo estoy bien. pic.twitter.com/aWSb0V1vFp

Para confirmar la veracidad de esta acusación, sorprendió que el mismo atacante del Rebaño le contestó en Twitter a este chofer de Uber, con un comentario agresivo.

"Jajajaja, ¿por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar", le escribió Alexis Vega.