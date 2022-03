Alexis Vega pasó momentos de terror cuando hace unos años fue asaltado a punta de pistola en una ocasión en la que estaba visitando a su familia en la Ciudad de México, sin saber del grave peligro que viviría.

El futbolista de las Chivas le relató a Jesús “Canelo” Angulo dentro de su podcast que transmite en Youtube, uno de los episodios más difíciles que le ha tocado, en la que su esposa y él fueron apuntados con un arma.

Alexis empezó contando que fue en las vacaciones posteriores a la eliminación del Guadalajara ante León en la Liguilla del Guardianes 2020, cuando quería que su familia de la CDMX conocieran a su hija.

Tras todo un día de estar recorriendo estas calles, Vega pasó a visitar a una tía ya cerca de las 11 de la noche, antes de salir rumbo a Toluca. Sin embargo, fue aquí cuando vino lo peor.

“Yo veía a un wey de blanco que se venía acercando, y ya lo tuve a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola aquí en el estómago, nunca me habían robado así. Me dice ‘dame el reloj’ y me quedé en shock. No contesto y mi tío le dice que estuviera tranquilo, hay niños. Sentí frío y mi reacción fue agachar la mirada y vi la pistola y levanté la mirada”.