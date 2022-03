¡Lo discriminaron! Talavera habría salido de Chivas por el color de su piel

Han pasado muchos años de la salida de Alfredo Talavera de las Chivas, algo que nunca se entendió, pero que aparentemente se debió a una discriminación por el color de piel del guardameta.

Actualmente “Tala” está en los Pumas, aunque hay muchos rumores de que podría salir en verano y buscar un nuevo club, por lo que algunas voces señalaron que podría regresar al Guadalajara.

Sin embargo, el periodista David Medrano de TV Azteca afirmó que la directiva rojiblanca no está interesada en fichar a un portero de tanta edad. Aunque lo más sorprendente fue cuando reveló el motivo de su salida del Rebaño en 2008.

“No creo que vuelva a Chivas, además ellos lo dejaron ir. Ahí está Néstor De la Torre, no me dejará mentir. Cuando la señora era la que tomaba las decisiones en el equipo dijo, ‘a ese no lo quiero está muy prieto, que se vaya’. Lo mandaron a Tigres, no le fue bien y luego lo mandaron a Toluca”, comentó.