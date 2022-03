Pietrasanta ‘acaba’ con Álvaro Morales: ‘Es un personaje odioso y repugnante’

Jorge Pietrasanta “revienta” al personaje de Álvaro Morales, al catalogarlo como “repugnante”.

Durante una entrevista en el podcast “Desde la Reda”, Jorge Pietrasanta habló de lo duro que ha sido trabajar con Álvaro Morales, quien se ha consolidado como una de las figuras más polémicas entre los panelistas de ESPN.

“Su personaje es agrio. Álvaro no me cae tan mal, te puedo decir que Alvarito me cae bien, pero el personaje de Álvaro Morales es odioso y repugnante”.