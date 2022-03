¡Le guarda rencor! Amaury explota y manda a volar a José Luis Higuera

Si había dudas de que la relación de Amaury Vergara con José Luis Higuera estaba en malos términos, quedó claro este martes durante la Ceremonia del Salón de la Fama en donde coincidieron y el dueño de las Chivas mandó a volar al ex directivo rojiblanco.

El propietario del Guadalajara se encontraba atendiendo a unas personas, cuando apareció el polémico ex CEO del club para buscar darle la mano, pero Amaury explotó en cuanto se dio cuenta quién era.

“No me saludes tú, no me saludes, es más no te me vuelvas a acercar nunca más cabr...”.