¡Emotivo! Amaury al borde del llanto al recordar a su padre Jorge Vergara

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, vivió un momento muy emotivo durante la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama, cuando recordaron a su padre Jorge Vergara.

El propietario del Guadalajara fue enfocado por las cámaras, cuando el cantante Manuel Mijares interpretaba 'Cuando un amigo se va' para rememorar a los grandes personajes del futbol mexicano que ya no están con nosotros.

TE PUEDE INTERESAR: “Wacho” Jiménez está justificando suplir a Gudiño en la portería de Chivas

Amaury se notaba prácticamente al borde del llanto, durante este momento en el Auditorio Gota de Agua, en donde convivió con otros dueños de equipos de la Liga MX.

Durante la ceremonia del Salón de la Fama, el dueño de las Chivas también fue cuestionado por la prensa acerca de la prohibición de las barras dentro del Estadio Akron.

“Yo no he dicho no a las barras, en lo absoluto. Mandamos un mensaje y eso hicimos, que quede claro que yo no he dicho, no las he expulsado y ni las he castigado".