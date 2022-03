Amaury niega haber expulsado a las barras y le pide paciencia a la afición de Chivas

Amaury Vergara tuvo una visita al Salón de la Fama muy movida, en donde aprovechó para mandar algunos mensajes a la afición de las Chivas, como a las barras del equipo, tras la medida que impide su asistencia al Estadio Akron.

El dueño del Guadalajara aclaró la decisión de no dejar ingresar a estos grupos a la casa del Rebaño. Incluso habló de que están en pláticas para buscar la mejor solución.

"Yo no he dicho que 'no' a las barras, en lo absoluto. Mandamos un mensaje y eso hicimos, que quede claro, no las he expulsado y ni las he castigado. Hemos tenido buenas conversaciones con algunos de los grupos de animación, entendieron muy bien lo que queríamos hacer y lo apoyaron".