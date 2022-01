“Pollo” Briseño reconoce que en Chivas “a veces nos pasamos de buena onda”

Hasta el mismo Antonio “El Pollo” Briseño reconoció este miércoles que en Chivas el trato es demasiado bueno para los futbolistas, luego de la polémica que se desató con Uriel Antuna y su primera entrevista como jugador de Cruz Azul, en la que afirmó que le faltó que lo “arroparan” más en Guadalajara.

El zaguero mexicano habló en conferencia de prensa acerca del ambiente que se vive dentro del Rebaño Sagrado. De hecho recordó lo bien que se sintió cuando llegó a la institución en 2019 y que lo ha hecho identificarse muy bien con el club.

“Creo que somos un equipo que muy humilde, muy trabajador, que a veces nos pasamos de buena onda, siempre respetamos al compañero y trata de ayudarlo en lo que se puede. No escuché la declaración de Uriel, pero cuando yo en lo personal cuando llegué me sentí muy bien, a los dos días tenía mensajes de mis compañeros que me invitaban a comer, cenar, y creo que ha pasado lo mismo alrededor de todos los jugadores que han llegado”.