Edwin “El Aris” Hernández habló fuerte en contra de la realidad que se vive en Chivas, al afirmar que no hay un líder en la banca, ni tampoco un referente en la cancha, por lo que NO tiene buenos augurios para lo que resta del torneo Clausura 2022.

El ex jugador del Guadalajara criticó varios aspectos de cómo se ha manejado la institución en los últimos años, durante una entrevista este lunes en el programa del canal de Youtube “Los Líderes”.

Actualmente considera que en la plantilla del Rebaño Sagrado no hay nadie de peso, ni tampoco una integración del grupo de jugadores.

“En Chivas no hay un referente fuerte dentro de la cancha, en el equipo. Se ve y no se transmite hacia afuera, de ver a un jugador regular y que se vea que sus compañeros lo siguen. Se nota un equipo separado, no hay combinaciones adelante. No se ve un equipo y eso se trabaja”.