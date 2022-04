Jesús “El Canelo” Angulo siempre ha contado que es aficionado de las Chivas desde que era niño, sin embargo, hay algo que hizo por la pasión al equipo cuando era pequeño que sí le da un poco de vergüenza.

Esto lo reveló durante un episodio más del podcast que sube a su canal de Youtube, en donde en esta ocasión conversó con el creador de contenidos Ivansfull.

Y fue aquí cuando el “Canelo” contó una curiosa anécdota que nunca había dicho públicamente.

“Le iba a las Chivas de morrillo, entonces en ese tiempo se usaba el messenger y necesitaba un correo, tenía como 10 o 9 años, no me acuerdo quién me lo hizo y me dijo ‘qué correo te ponemos’, yo creo que un camarada me lo hizo, y le dije ‘lo que sea, como le iba a las Chivas, ponle algo así’. Y el caso es que terminó como Chivaloco”.