¡Por culpa del Atlas! Así surgió la afición de Carmen Salinas por las Chivas

La primera actriz Carmen Salinas es sin duda una de las aficionadas a las Chivas más reconocidas que existen. En cada ocasión que podía, presumía los colores rojiblancos.

Por más de 60 años, ha seguido en todo momento a su amado Rebaño Sagrado. Sin embargo, su pasión no fue herencia familiar, ni tampoco por algún motivo especial del equipo, sino que surgió a causa de una curiosa anécdota que pasó con su esposo, quien le iba al Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: Carmen Salinas, madrina vitalicia de Chivas, lucha por su vida

Así lo recordó Doña Carmelita en una entrevista que tuvo con el narrador Enrique “El Perro” Bermúdez en el 2020.

"Me hice de Chivas porque vivía en el Sector Libertad, en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), que en paz descansen. Entonces, Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas. Estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’”.