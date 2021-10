Chelís arremete contra Michel Leaño: “Hoy en Chivas nadie manda”

La derrota de Chivas en el Clásico Tapatío arrastró una gran cantidad de críticas y señalamientos contra el trabajo de Marcelo Michel Leaño, quien se mantiene como el técnico interino del Guadalajara.

En especial, luego de sus polémicas declaraciones del joven estratega, en donde señaló que el equipo no estaba decaído y que existía un ambiente muy alegre al interior del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Intensifican búsqueda de técnico en Chivas! Peláez aprovecharía Fecha FIFA

Sin embargo, para José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el “Chelís”, esta forma de llevarse con los futbolistas es contraproducente si no se sabe controlar.

El analista de ESPN aumentó el nivel de su crítica durante el programa de Futbol Picante, agregando que actualmente, en las Chivas no existe quién ordene al equipo.

Y comparó a la anterior etapa que tuvieron bajo el mandato del técnico Víctor Manuel Vucetich.

“Eso te lleva a las expulsiones, al no orden, al no liderazgo, al no respeto. A no seguir una indicación. En el Guadalajara, hoy en día, nadie manda, ese es el gran problema. Quizá les caía mal Vucetich, pero a él lo respetaban”.