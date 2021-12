Cristian “Chicote” Calderón sabe que llegar a las Chivas no fue nada fácil y que en su camino hasta esta etapa pasó por trabajar como ladrillero y también ser rechazado en una visorias por el mismo Rebaño cuando apenas era un juvenil.

El futbolista del Guadalajara viene de raíces humildes en su natal Tepic, en donde empezó su amor por este deporte gracias a salir con sus amigos del barrio a patear una pelota, ya que no es procedente de una familia tan pambolera.

Recientemente, el “Chicote” recordó en una plática con Jesús “Canelo” Angulo en su canal de Youtube, cuando le gustaba ir a apoyar a su padre en su trabajo, antes de dedicarse de lleno a entrenar.

“Llegando de la escuela, de morrillo me quería ir a ayudar a mi papá en los ladrillos, nos íbamos en bici, caminando o en camioneta. A veces no me quería llevar y lloraba porque me la quería pasar en el campo, me gustaba todo ese rollo”, contó.

“Canelo” Angulo le preguntó a Calderón cuáles fueron sus aprendizajes en esta faceta de su juventud, aunque posteriormente se decantó por completo por su sueño de ser jugador profesional, con el respaldo de su familia.

“A veces le ayudaba a refilar y trinchar, como se le llama. Si no entrenaba o en mis vacaciones. A cargar leña, eso un trabajo difícil, cabrón. Mis respetos. Intenté hacer ladrillo y al final sí me enseñé, no muchos me lo van a creer pero sí le sé dos o tres cosillas. Ya cuando me decidí por el futbol, le avisé”.

FUE RECHAZADO POR CHIVAS

Cristian Calderón antes de ser jugador del Atlas o del Necaxa, intentó probarse con las Chivas en sus divisiones inferiores, pero a pesar de sus buenas condiciones fue rechazado por un increíble motivo.

“Estaba en Tepic, ni por la mente me pasó. No tenía feria para el camión, ni para hospedarme varios días. Yo llegué a Verde Valle a los 12 o 13 años para hacer las pruebas. Los profes veían cosas buenas de mí”, recordó.

Sin embargo, los visores de ese momento en el Guadalajara lo rechazaron y fue un duro golpe para su vida, que incluso lo hizo pensar en dejar su sueño de ser profesional.

“Que no me podía quedar porque estaba muy chaparro. Me agüité, dije ya no vuelvo a ir a visorias a ningún lado. Hasta me la pasaba tomando varios Danoninos para crecer”.

Hasta que tiempo después, en 2020 llegó su fichaje con el Rebaño Sagrado, que lo llenó de orgullo a él y a toda su familia. Además de que también “Chicote” Calderón contó que empezó a entender que debería controlar su estilo de vida.