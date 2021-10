Por más que la afición de Chivas busca dejar atrás el capítulo de José Luis Higuera como dirigente del club, el empresario encuentra las formas de volver a estar en la conversación de la nación rojiblanca.

Esta semana, el ex directivo del Guadalajara habló de muchos temas que se vivieron durante su gestión y además se dio el lujo de hacer críticas sobre la situación que hoy padece el Rebaño. Unos comentarios en entrevista para Quiero Tv que molestaron mucho a la nación rojiblanca.

Higuera detalló que hubo un tema anímico que afectó en ese momento y aseguró que las decisiones de las Chivas eran tomadas entre Jorge Vergara, Almeyda y él.

“El jugador aunque les duela, es el 99 por ciento responsable de la situación de un equipo. Son los que ejecutan y los responsables o irresponsables de estar en forma o no estarlo, en no ser profesionales, en no representar su profesión de una forma digna. Con todo respeto si tu equipo no anda bien, no puedes salir y pintarte el pelo de rosa”.