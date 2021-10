Aficionado le lanza cacahuates a Alexis Vega para ver el Xolos Vs Chivas (VIDEO)

Un aficionado le regaló unos cacahuates a Alexis Vega para demostrarle que es uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas.

https://www.tiktok.com/@jasubi_valle/video/7021394256946302213?sender_device=pc&sender_web_id=6968531221220558342&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0

Alexis Vega realizó el viaje con Chivas para el duelo contra Tijuana solamente para apoyar a sus compañeros, ya que continúa en recuperación por la lesión que tuvo en el juego con la Selección Mexicana.

Mientras Alexis Vega estaba sentado en la barda, platicando con una persona, un aficionado le gritó desde las tribunas que le compró un elote, hasta que finalmente volteó el medallista olímpico.

"¡Alexis, te compré un elote!", gritó el aficionado en repetidas ocasiones, pero al ver que Alexis Vega no pudo aceptarlo, el fan decidió mejor obsequiarle unos cacahuates.

El aficionado grabó en video el momento en que Alexis se acercó a la zona de las gradas para tomar su bolsita de cacahuates que le regaló su fan, por lo que le agradeció y hasta se sacó una selfie con el aficionado.

Alexis se ha ganado el cariño de los aficionados al ser uno de los jugadores más destacados en el torneo y también se ha mostrado muy bien con la selección nacional.

La lesión de Alexis Vega

Alexis no vio minutos ante Xolos ya que se resintió de su lesión en el tobillo, por lo que Michel Leaño y su cuerpo técnico tomaron la decisión de no arriesgarlo.

La lesión de Vega no es de gravedad, ya que se trata de un esguince de primer grado, sin embargo, en Chivas no quieren cometer el error de darle minutos si es que no está al 100%, ya que hacer eso podría ser contraproducente en su recuperación.