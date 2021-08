Alexis Vega: “Quiero ser el referente de Chivas y pelear título de goleo”

Tras ser uno de los mejores futbolistas mexicanos en Tokyo 2020, ahora Alexis Vega está de regreso con las Chivas. Viene motivado y tiene claros sus objetivos, individuales y colectivos para este semestre.

El atacante rojiblanco considera que la medalla olímpica de bronce es de lo mejor que le ha pasado en su carrera. Con esta motivación, no se anda con rodeos, si en la Selección asumió la responsabilidad, en el club también lo hará.

Con el tremendo nivel que jugó el “Gru” en tierras niponas, empezó a sonar su nombre para algunos clubes del Viejo Continente. Una situación que causó mucha inquietud en la afición del Guadalajara.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de este miércoles, Vega dejó claro qué pasará con su futuro.

“Fui a la Selección a trabajar, sabía que había visores de Europa, pero yo siempre estuve en lo mío, la verdad allá no sé si se habló de mí, si se me puso en un equipo u otro, no tengo consciencia de todo lo que se dijo, pero ahora estoy acá, me debo a mi equipo y trabajaré para seguir trascendiendo”.