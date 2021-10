Las Chivas volvieron a protagonizar un escándalo extra cancha por culpa de las fiestas.

Alexis Vega, uno de los jugadores más queridos y que más ha sobresalido en el Rebaño Sagrado, fue de nueva cuenta castigado por temas extra cancha.

En su columna de RÉCORD, El Francotirador mencionó cuál fue la verdadera causa por la que Alexis no jugará el partido contra Tijuana.

Alexis Vega se casó por el civil después del juego contra Toluca y organizó una fiesta en la que acudieron compañeros de Chivas.

“¿Qué no era su tiempo libre? Pues claro que sí, la bronca es lo que vino después. Resulta que al día siguiente había entrenamiento, por el compromiso de jornada doble, en el que empataron sin goles en Tijuana, y como buen capitán previsor, mi Chuy Molina le pidió chance a Marcelito Michel de recorrer la práctica mañanera, no fuera a ser que los compañeros no llegaran o asistieran bajo las secuelas del festejo de Alexis”.