Aunque Matías Almeyda salió muy mal de las Chivas por sus conflictos con José Luis Higuera, el técnico argentino reconoció que no le guarda rencor y que también tiene una buena relación con los actuales dirigentes del Guadalajara.

El “Pelado” fue cuestionado este martes, durante una entrevista con Fox Sports, si todavía tiene resentimientos contra este polémico personaje.

“Con respecto a lo de José Luis Higuera, por un momento fue tenso, tras mi salida me he encontrado con él y he sacado las dudas, por qué fue, por qué motivo, es tiempo pasado, yo no soy rencoroso, ni dueño de la verdad, en la vida trato de no tener enemigos, hoy recuerdo lo bueno”.