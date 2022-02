Álvaro Morales le manda fuerte mensaje a Leaño: “Tú a esto ni le sabes”

La derrota de las Chivas ante el León trajo un sinfín de señalamientos contra el entrenador Marcelo Michel Leaño, pero también una fuerte crítica del comentarista Álvaro Morales de ESPN contra el resto del cuerpo técnico del equipo.

El polémico personaje aprovechó el mal momento que vive el Guadalajara para arremeter contra la gestión de los auxiliares técnicos Paulo Chávez y el “Pichas” Robles, quienes son considerados como las mentes que lideran al Rebaño.

“Marcelo Michel Leaño este mensaje no es para ti, porque tú si bien tienes el cargo de director técnico, no eres el responsable, tú a esto ni le sabes. Esto va para el Tilón y Francisco Robles, ¿qué trabajan en la semana con este equipo?”.

El “Brujo” Morales enfatizó que Leaño sólo es la cara en el banquillo rojiblanco, pero son los otros dos nombres quienes preparan la estrategia y la táctica del equipo. Además de enlistar todas las debilidades que tienen las Chivas en este torneo.

“Marcelo hace como que corre, está bien, pero qué hacen en la semana, cuál es el micro ciclo, este equipo no sabe salir con balón dominado, al juego directo casi ni gana, no sabe defender, descoordinado por completo y eso que no está el Tiba, menos a atacar”.

No, Marcelo Michel Leaño no es el culpable. Este es un mensaje para los verdaderos “técnicos” de Chivas. pic.twitter.com/ciULTf0UXW

De la misma forma, el comentarista Francisco Gabriel de Anda habló de las palabras del estratega en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Que el argumente que sus jugadores no bajan los brazos y van a seguir trabajando, pues me imagino que sí. Que no tiene miedo de que lo despidan, pues está bien, es su argumento. Mientras tanto Chivas liga dos derrotas consecutivas ante Tigres y León, se puede gastar muchas palabras y discursos, pero si el equipo no gana y trasciende de nada van a servir”.