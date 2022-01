¡Reconoce su gran carrera! Zaldívar aspira a conseguir lo que hizo Oribe

Ángel Zaldívar asume la responsabilidad de ser el “9” de Chivas y reconoce que tiene como ejemplo la gran carrera de Oribe Peralta, quien en su momento le dio buenos consejos cuando fueron compañeros de vestidor.

A pesar de que el “Cepillo” ya llegó en plena decadencia al Guadalajara, este miércoles en conferencia de prensa el “Chelo” valoró todo lo que consiguió en su trayectoria, tanto a nivel de clubes como en Selección Mexicana.

“Es un ejemplo para mí que lo vi crecer, convertirse en gran referente en selección y los equipos que estuvo como goleador y campeón. Una de las cosas que agradezco con cariño es que me dijo que no es quien tenga el nombre en la espalda sino el equipo que tienes enfrente, así llegarán los goles, no seas egoísta, pronto llegará lo individual y colectivo. Eso se tiene que reconocer y va a dejar su legado. Como delantero yo aspiro a ese ejemplo, a escribir mi propia historia y conseguir lo que él pudo conseguir en toda su carrera”.