¡Les mando un saludo a los haters! Zaldívar afirma que no le afectan sus críticas

Este fin de semana, el futbolista Ángel Zaldívar no sólo rompió la larga sequía sin gol que tenían las Chivas, también aprovechó para mandarle un saludo a todos los aficionados, como a los haters.

El delantero del Guadalajara abrió el marcador en el partido de preparación que tuvieron contra el León este sábado. Con eso se acabó una racha de casi 400 minutos sin anotar y que posteriormente terminó en la victoria 4-1 ante los Esmeraldas.

Además de este impulso en la cancha, el “Chelo” Zaldívar compartió un controvertido mensaje a través de su cuenta de Instagram. Primeramente, le habló a los seguidores incondicionales de los rojiblancos.

Ángel Zaldívar fue sincero en que necesitan mejorar muchas cosas en el Guadalajara, en especial tras este turbulento torneo en la Liga MX.

Sin embargo, también añadió palabras para aquellas personas que critican y buscan hacerle un mal a las Chivas. Lo que generó muchas reacciones de los usuarios.

“También quiero saludar a todos los haters que nos quieren ver caer, que solo ven lo negativo y que quieren lastimar. Nada de lo que digan me hará dudar o rendirme, porque a lo largo de mi vida me he esforzado por ser quien soy y lograr mis metas y mis sueños; mi perseverancia y los que siempre han estado apoyándome saben todo lo que he pasado, nunca me rendiré y luchare porque no puedes vencer a quien nunca se rinde”.