¡Revelan otra discusión! Zaldívar también habría hablado fuerte con Beltrán

Saludos David, no es mi versión, es la verdad.



Podrá haber presión por falta de resultados pero jamás desunión.



No tuve ningún problema con @FerbBeltran. Y si hubiera ocurrido, lo aclaro y listo, no hay nada que esconder.



Ánimo y mucha fe banda, juntos somos mas fuertes!!�� https://t.co/IrjOfK8FWx