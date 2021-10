Jesús “Canelo” Angulo se suma a las voces que señalan el buen ambiente en Chivas desde el nombramiento de Marcelo Michel Leaño como técnico interino y además señala que no está al pendiente de los rumores de un nuevo estratega para el Rebaño.

De este tema hizo mucho énfasis el mediocampista del Guadalajara durante la conferencia de prensa de este miércoles. Y es que fue cuestionado sobre su postura acerca de los nombres que se manejan para llegar a la dirección técnica.

“Sinceramente no he estado al pendiente de noticias de nuevos técnicos, la verdad no he visto muchas publicaciones sobre nuevo técnico, estamos muy cómodos con el cuerpo técnico de ahorita, nos estamos adaptando a lo que nos piden y se ve más unión en el equipo, más alegría, eso es importante para en los partidos sacar buenos resultados”.