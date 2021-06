La lesión fue un pretexto, ¿cuáles fueron las razones que dejaron a “JJ” fuera del Tri?

José Juan Macías no irá a los Juegos Olímpicos debido a una lesión, sin embargo, se reveló que aunque esta situación no se hubiera presentado, el delantero de Chivas no hubiera estado en Tokio debido a su bajón de juego y su mala actitud.

De acuerdo con el portal Mediotiempo, en su sección titulada “Toque Filtrado”, Jaime Lozano no habría contemplado a “JJ” en la lista final del Tri rumbo a los Juegos Olímpicos, pero la oportuna “lesión” del jugador le habría permitido una salida más fácil para justificar esta ausencia.

Jaime Lozano, timonel del Tri Olímpico | Foto: Cortesía

Aunque el delantero de Chivas estuvo presente en el Preolímpico e hizo su parte para obtener el boleto a Tokio, su desempeño estuvo muy lejos de lo que de él se esperaba, motivo que lo relegó a la banca en varios partidos de los que se llevaron a cabo en Guadalajara.

Esta baja de juego cambió la manera de pensar del timonel Jaime Lozano, quien habría decidido dejarlo fuera de los Olímpicos, pero la lesión que aprovechará Macías para posiblemente firmar su contrato con el Getafe, se convirtió en el pretexto perfecto para no tener que tomar esa decisión.