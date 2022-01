¡Los defiende! Briseño dice que el autogol no fue error de Gudiño ni de “Tiba”

Para Antonio Briseño el autogol que permitieron ante Pachuca no fue error de Raúl Gudiño y tampoco de Gilberto Sepúlveda, ya que el zaguero considera que fue circunstancial y que seguirán jugando el balón con el portero porque es la idea futbolística que maneja Chivas.

A pesar de que este tanto terminó pesando en la derrota del pasado domingo, el “Pollo” justificó la acción y señaló que el grupo no le recriminó nada al guardameta del Guadalajara, durante una entrevista que tuvo para Marca Claro.

"No fue error de él, ni de él ni del Tiba (Sepúlveda), se dan un pase como siempre hemos practicado en toda la semana, [...] Cuando le dan el pase le bota, nosotros como jugadores profesionales estamos acostumbrados a casi ya no ver el balón porque estamos viendo a quién le podemos dar el balón. Le botó, es un error, no pasa nada y él sabe que vamos a seguir jugando con él, porque es nuestro estilo de juego".