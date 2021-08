El empate de las Chivas en su visita a Monterrey generó muchas reacciones por desaprovechar jugar con un hombre de más, cerca de media hora.

Desde integrantes de los medios de comunicación, como los aficionados, volvieron a criticar el pobre desempeño del equipo, que en cuatro partidos no ha podido conocer la victoria y se está rezagando en la tabla general de la Liga MX.

Uno de los más duros señalamientos fue el de José Luis Sánchez Solá “Chelís”, quien en el programa de ESPN posterior al encuentro, se fue con todo contra el funcionamiento del equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich.

“Hablar de la porquería que juegan. Verdaderamente no me gusta, el equipo sí, pero juegan una porquería. Y Monterrey más, tiene más plantel, pero no arriesgan nada, ninguno de los dos, que aburridos son. Peor que bailar con tu hermana”.