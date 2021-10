Es notorio que en Chivas algo no funciona, aunque para José Manuel “El Chepo” de la Torre puede tener solución, pero se requiere un plan integral para ver una mejoría clara.

Así lo habló este miércoles, en donde el ex técnico del Guadalajara analizó la situación actual del equipo, durante un programa de Fox Sports.

“No es que esté muy enfermo. Cuando no estás dentro es difícil hablar qué está pasando. Sacaba resultados, pero no gustaba y estaba en posiciones (con Vucetich). Ahora dicen que juega mejor pero pierde (con Leaño). Algo no es congruente. Yo veo un equipo un poco desbalanceado”.