Es evidente que Eduardo “Chofis” López se quitó mucho peso de encima tras su salida de las Chivas. Necesitaba un cambio. Y qué mejor que con un viejo amigo como el técnico Matías Almeyda en el San José Earthquakes.

Al ex futbolista del Guadalajara le costó caro la excesiva presión que recayó por ser el “10” de un grande. No lo puede negar. Así se sinceró este lunes, en una entrevista que tuvo en el programa "Peloteros PQ".

"En lo personal sí quedé a deber mucho, pero pienso que se me cargó mucho a mí todo: muchas de las veces, si el equipo no ganaba, yo tenía que ver. No tengo problema por eso, antes me causaba problema, me 'agüitaba' mucho cuando empezaba”.

Las prometedoras condiciones que desplegaba la “Chofis” en las inferiores del Rebaño, no pudieron replicarse de la misma forma en la Liga MX.

Sin embargo, la estabilidad emocional influye mucho, como ya lo han señalado grandes figuras del deporte en los últimos tiempos.

“Si había cien comentarios buenos y uno malo, ese negativo me afectaba. Lo supe manejar bien y hubo un momento en que me daba igual lo que me dijeran y no tenía problema con nada, solo me dediqué a entrenar y disfrutar de lo mío".

RECONOCE SUS ERRORES

Eduardo López es autocrítico con el tema de las indisciplinas. Aunque como siempre, sus declaraciones son polémicas, al repartir culpas.

"Eran cuestiones personales, tampoco fui un angelito, pero soy joven como cualquiera de mi edad, como cualquier otro futbolista lo hace. Incluso futbolistas más grandes que están ahí lo han hecho o lo hicieron en su momento, desafortunadamente me tocaba a mí".

El volante ofensivo también recordó que cuando estuvo Tomás Boy como técnico, fue de sus mejores torneos a nivel personal. Pero entiende que esto es un deporte de equipo, que requería de todos para también él poder brillar.

UN REGRESO A CHIVAS

Desde que está fuera de la institución rojiblanca, recibe más muestras de aprecio. En especial en las canchas de la MLS, en la que no hay ningún estadio donde no se encuentre a algún Chivahermano que le mande un mensaje de apoyo.

Por tal motivo, en el futuro la “Chofis” López no le cierra las puertas a volver al Rebaño. Aunque tiene claro, que debe ser sólo si está para grandes cosas.