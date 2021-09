La decisión de poner a Marcelo Michel Leaño como técnico interino de las Chivas provocó muchos cuestionamientos del medio. Algunos bastante fuertes, como los que hicieron los comentaristas de ESPN.

Y es que el joven estratega pasó de ser el director del futbol juvenil del Guadalajara, a ser el timonel del primer equipo de cara al Clásico. Un puesto que en varias ocasiones confesó estar interesado.

Dentro del programa de Futbol Picante, se debatió sí era la persona indicada para tomar el cargo. Aunque también José Ramón Fernández y Roberto Gómez Junco defendieron de cierta forma su nombramiento.

“Yo dudo de la probabilidad de éxito (de Leaño). Agarrar un equipo de tanta envergadura y tan problemático en cuanto al manejo del vestuario y de las circunstancias alrededor de Chivas. Es un paquete complicado. Ser educado y ser correcto, eso no te ayuda mucho a controlar a una fieras”, apuntó Hugo Sánchez.

Sin embargo, no fueron los únicos que arremetieron contra Marcelo Michel Leaño. Otros analistas de la cadena ESPN, subieron de tono el debate y pusieron otros temas sobre la mesa.

“Un chavo preparado, pero indefinido, y se lleva entre las patas al que sea. Lo que él hace, no es digno, te lo digo Marcelo, no es digno, ¿A qué estás, a qué te dedicas? ¿Para hacer un proyecto de fuerzas básicas o para esperar que el técnico caiga y ocupar su lugar? […] Peláez no lo permitas, si hoy Amaury quita a Vucetich y pone a otro técnico, ¿vas a seguir en Chivas?”, dijo Gabriel de Anda.