Estas son las fechas límites que tiene Chivas para cerrar algún fichaje

Aunque las Chivas han tenido un mercado de fichajes bastante discreto y lejos de las expectativas que tiene la afición, todavía tendrán varios días más disponibles por si intentaran conseguir algún refuerzo de última hora, a pesar de que el Clausura 2022 ya haya iniciado.

En este periodo de traspasos únicamente han cerrado la contratación de Roberto “El Piojo” Alvarado, procedente de Cruz Azul y por el cual tuvieron que ceder a Uriel Antuna y Alejandro Mayorga. Así que una sola incorporación parece insuficiente para las necesidades del club.

Si bien la directiva no ha dicho nunca públicamente que ya no sumarán a ningún otro futbolista, los recientes fichajes que no se concretaron, como el de Sebastián Córdova y Rodolfo Pizarro, hacen pensar que por ahora no tienen a nadie más en la mira.

Sin embargo, estas son las fechas límites y las condiciones en caso de que el Guadalajara decidiera buscar un refuerzo para apuntar la plantilla que dirige el técnico Marcelo Michel Leaño.

CIERRE DE REGISTROS

Al contrario de lo que sucedía en otros años, el cierre de registros para futbolistas en la Liga MX se extiende incluso ya arrancado el torneo. Y para este certamen la fecha es el martes 1 de febrero del 2022 a las 17:00 horas.

¿Todavía podría llegar un jugador que ya participó con otro equipo? Para esta ocasión sí será posible, ya que de acuerdo con el periodista David Medrano, el reglamento fue modificado y ahora un elemento que participe antes de la Jornada 4, es decir la fecha del cierre de registros, podría cambiar de equipo.

Hasta febrero cierre de registros. pic.twitter.com/nHR22oCrjw — david medrano felix (@medranoazteca) January 3, 2022

CASOS ESPECIALES

Así que las Chivas todavía tienen un tiempo adicional en caso de buscar a algún elemento en la propia Liga MX,

Mientras que también está el escenario para futbolistas con lesiones graves o accidentes, en donde se autorizan dos contrataciones extemporáneas con el 9 de marzo del 2022 como plazo máximo.