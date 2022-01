¡De última hora! Chivas negocia el fichaje de Kevin Álvarez del Pachuca

Las Chivas buscan el fichaje de último momento de Kevin Álvarez, futbolista de los Tuzos del Pachuca, de acuerdo a una versión que salió este sábado procedente de un corresponsal de W Deportes en Guadalajara.

Lo que es un hecho es que el Rebaño Sagrado sí necesita un lateral derecho desde hace tiempo, tras sólo contar con Jesús “Chapo” Sánchez, como un jugador nominal para esa posición, ya que el cuerpo técnico de Michel Leaño ha tenido que adaptar a Isaac “Conejito” Brizuela y Carlos Cisneros en esta zona.

Así que la información del periodista Jesús Hernández podría tener sentido, para cumplir de una vez por todas la ausencia de lateral.

“El Rebaño Sagrado ha preguntado por los servicios de Kevin Álvarez, este lateral de 23 años de los Tuzos del Pachuca”, comentó el reportero.

Hasta el momento, el futbolista ha disputado los tres encuentros como titular con el conjunto hidalguense. Y cabe mencionar que, para este semestre, el reglamento de la Liga MX se modificó y permite que jugadores que ya tuvieron minutos con un equipo, puedan ser traspasados hasta antes del 1 de febrero.

En este sentido, el periodista señala que la directiva de los Tuzos no descarta algún intercambio con el Guadalajara, aunque no mencionó a ningún nombre en particular.

“Ojo, porque Pachuca puede decirles que les interesa a algún jugador (de Chivas)… Están negociando y Chivas tiene un par de activos interesantes, lo quieren para ya, no para el verano, para estar contra los Bravos de Juárez”, agregó.

Kevin Álvarez debutó en Primera División en agosto de 2019 y desde entonces ha empezado a ganarse un puesto estelar en el cuadro hidalguense. Además de también ser considerado para selecciones con límite de edad.