'Chivas es de ayer, no de hoy'; asegura Herculez Gómez

California.- En emisión para ‘Ahora o Nunca’ de ESPN, previo al Super Bowl LVI, Herculez Gómez y Mauricio Pedroza hablaron sobre la Jornada 4 del Grita México C22 y el actual analista estadounidense aseguró que Chivas “tiene nombre”, mas “no actualidad”.

Hablando de Uriel Antuna y las declaraciones que hizo, al aceptar que quedó a deber en Chivas, Herculez Gómez señaló que el futbolista es buen jugador, interesante, rápido, peligroso y tiene gol, cuando comenzó con las críticas a Chivas.

Hoy en día, Chivas no tiene a los mejores mexicanos”, dijo Herculez Gómez. “Chivas tiene nombre, no tiene actualidad; Chivas es de ayer, no es de hoy. Tiene gran historia, gran afición”, añadió el analista.