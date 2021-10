¡Siguen sin renovar! El futuro de dos futbolistas de Chivas está en el aire

En las Chivas sólo faltan dos jugadores por renovar para el siguiente torneo, ya que la mayoría de la plantilla cuenta con una situación contractual bastante definida.

Hasta ahora, la directiva del Guadalajara no ha definido el futuro de Hiram Mier y Oribe Peralta para las siguiente temporadas, ya que en diciembre vence el contrato de ambos.

Así lo señaló este martes, el corresponsal de ESPN en tierras tapatías, Jesús Bernal, quien además analizó si era conveniente para las Chivas ampliar su vínculo con ellos.

De hecho, el “Cepillo” Peralta es uno de los elementos del Rebaño más señalados desde su llegada proveniente del América en 2019. Y es que prácticamente no ha tenido una participación significativa en ninguno de los torneos que ha estado como rojiblanco, sin importar el técnico que esté.

Mientras Hiram Mier, quien cuenta con un rol más importante en la plantilla desde su arribo al redil también en 2019, su único problema son las lesiones. Por lo mismo, este torneo apenas registra 162 minutos en cancha.

En semanas pasadas, Oribe Peralta dio declaraciones sobre su interés por quedarse en Chivas más tiempo. Aunque también dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en otro club.

Además de que faltará saber con qué futbolistas cuenta la directiva del Guadalajara para el siguiente semestre, ya que como adelantaron Los Expertos de Soy Chivahermano, ya se estudia a los elementos que saldrán en el próximo mercado de traspasos.

“Hasta ahora no hemos tenido oportunidad de platicar. Después habrá tiempo para platicar lo que se viene. También el decidir o tomar mi decisión sobre la situación. Primero me siento muy bien, físicamente estoy muy bien. Espero que haya oportunidad de seguir, si no es aquí, habrá otra oportunidad. Y si no, estoy listo para afrontar lo que se venga”, afirmó Peralta.