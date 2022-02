¡Revela varios secretos! Brizuela recordó cómo surgió su apodo de “Conejo”

Ahora le tocó a Isaac “Conejo” Brizuela ser parte del podcast que graba su compañero Jesús “Canelo” Angulo para su canal de YouTube, en donde contó varios secretos de su vida, recordó su trayectoria antes de llegar a Chivas y reveló cómo surgió su apodo.

Para este capítulo 7, hizo su aparición el experimentado atacante, quien platicó de manera muy amena cómo desde niño le empezaron a llamar así, por una persona que también terminaría vaticinando su carrera en las canchas.

“En quinto de primaria, entré con mis hermanos al mismo colegio y nos parecemos muchos. Un chavo de preparatoria que ahora es mi padrino, Fernando Tiscareño, me vio jugar. Después del primer entrenamiento, me dice ‘morro, yo quiero ser el primero que me des tu autógrafo, tú vas a hacer futbolista, de mí te acuerdas’, y ahora cuando lo veo me acuerdo de todo lo que me dijo”.