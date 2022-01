El posible regreso de JJ Macías a las Chivas ha dividido opiniones entre la afición del Guadalajara, ya que por un lado algunos consideran que sería beneficioso su llegada ante lo limitado de la plantilla, mientras otros señalan que su actitud no favorecerá mucho al grupo.

Lo anterior luego de que el Getafe decidió rescindir el préstamo que tenía de los servicios de José Juan Macías, por lo que ahora el atacante mexicano tendría que cumplir el resto de su contrato con el Guadalajara, si no se arregla su traspaso a otro club.

Hasta el momento, no hay ninguna oferta formal de un equipo europeo por el delantero y únicamente se rumora de un supuesto interés del CSKA de Moscú, en la liga de Rusia. Mientras la otra opción que está más cercana es con el Sporting Kansas City de la MLS.

De hecho, apenas días atrás, Brian Bliss, directivo del club, habló en entrevista para el sitio Goal del seguimiento que han tenido por “JJ” Macías y de que están buscando un centro delantero que supla la ausencia de otro ex rojiblanco, ya que Alan Pulido se perderá todo el año por una lesión.

"Conocemos muy bien al jugador, lo hizo bien en México, en Concacaf con la Sub-17, con el equipo Sub-20, el equipo olímpico, sabemos que tiene contrato con Getafe en préstamo, no estoy seguro de la situación actual del jugador, sabemos de sus capacidades, es un jugador de calidad, está en muy buena edad, pero es lo único que puedo decir al respecto”, comentó .

DIVIDE OPINIONES

De no arreglarse con ningún equipo, José Juan Macías tendría que reportar con las Chivas, lo que sería un refuerzo inesperado para el equipo que dirige Marcelo Michel Leaño. Lo que en teoría fortalecería una posición en la que sólo cuentan nominalmente con Ángel Zaldívar.

Sin embargo, un sector de la afición del Rebaño no ve con buenos ojos que vuelva el delantero mexicano, ya que opinan que no trae ritmo futbolístico y que su actitud no ayudará al compromiso que hay por regresar al Guadalajara a los primeros planos del futbol mexicano.

Mientras otro gran número de ChivaHermanos celebran que puedan reforzar el ataque rojiblanco, ya que las condiciones de “JJ” son diferentes a las que tiene el conjunto actualmente, además de ya conocer su potencial.

