Jimmy Lozano coquetea con Chivas: “Me gustaría dirigir a un grande”

Jaime Jimmy Lozano reveló en Los Protagonistas que estuvo cerca de llegar a Chivas.

Lozano relató que después de su salida de la Selección Mexicana, al conquistar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue opción para sustituir a Víctor Manuel Vucetich.

Jaime Lozano resaltó la filosofía de tener puros mexicanos y siempre ha querido estar al mando de algún equipo grande y eso es el Rebaño.

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos”.