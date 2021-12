¡Lo peor que ha pasado! ‘Canelo’ Angulo contó cómo vivió su secuestro

A más de dos meses del lamentable secuestro express que sufrió, Jesús Angulo decidió revelar los detalles de aquella terrible experiencia de inseguridad en septiembre pasado.

Para ‘Canelo’ Angulo era un día normal en su vida cotidiana, había ido al súper con su novia a realizar las compras, cuando saliendo del establecimiento, sucedió el terrorífico hecho en Zapopan, Jalisco.

“Ahí afuera nos atoraron, querían el carro más que nada. Venían tres personas armadas. íbamos saliendo y dejamos el carro en la entrada, cuando abro la puerta y subo a mi novia me agarran por atrás. Yo le dije ‘ten las llaves, no hay pedo, llévatelo’ y me dijeron ‘no, súbete’”.