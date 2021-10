El triunfo de las Chivas ante el Toluca devolvió la confianza al equipo, tanto que el mismo Jesús Molina afirmó que aspiran a quedar entre los primeros cuatro lugares de la tabla, para clasificar directo a la Liguilla.

El Guadalajara se encuentra actualmente en el 9no puesto de la clasificación, luego de estar por momentos hasta fuera de la zona de repechaje. Sin embargo, están a tan sólo 3 unidades de los Rayados, quienes ocupan el cuarto peldaño.

“No sólo con portar este escudo vamos a ganar, nuestra aspiración es estar dentro de los primeros 4 lugares, por una cosa u otra no lo hemos conseguido, pero seguimos trabajando para lograrlo; ahora tenemos una semana complicada y vamos a buscar sumar la mayor cantidad de puntos”.

Molina reconoció la irregularidad que ha tenido el Rebaño en este Apertura 2021, pero que en este cierre de torneo depende de ellos para llegar de la mejor forma a la fase final del futbol mexicano.

“No estoy para callar críticos, entendemos la frustración de la gente al no sacar los resultados, ya que nosotros dentro del grupo estamos igual”.

El capitán de las Chivas viene de tener un gran partido ante los Diablos Rojos. Tanto que hasta fue incluido en el once ideal de la Liga MX en esta jornada 13.

A pesar de que un sector de la afición no se convence mucho de su papel en el conjunto rojiblanco, los números hablan de un buen rendimiento.

“Sigo haciendo las cosas como siempre, dando lo mejor de mí cada día, estadísticamente creo que me he mantenido y compito por mi lugar, estar en un equipo joven me hace exigirme más”.