¡Sabía del peligro! Jorge Vergara buscó eliminar las barras de la Liga MX

Jorge Vergara, quien fuera dueño de las Chivas, sabía del peligro que existía el tener a las barras en el futbol mexicano, por lo que en algún momento buscó eliminar a estos grupos de animación de los estadios.

El propietario del Guadalajara hasta su fallecimiento en 2019, nunca estuvo de acuerdo con su presencia. En especial, tras ver una fuerte trifulca en el Estadio Jalisco, durante un Clásico Tapatío entre el Rebaño y el Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Desgarrador! Aficionado de Chivas rompe en llanto por lo que sufre la gente del Atlas

Aquí hubo varios heridos, además de elementos de seguridad que fueron agredidos, lo que provocó una respuesta de Jorge Vergara tras estos trágicos sucesos durante el torneo Clausura 2014.

"No importa si son bien portadas, que se acaben las barras. No son necesarias y lo único es que son foco de infiltración y no digo que todos los chavos son malos pero se les infiltran los malos y son los que salen perjudicados".