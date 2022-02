“JJ” Macías sueña con alcanzar a Omar Bravo y su marca de goles en Chivas

El delantero José Juan Macías siempre se pone metas altas y este miércoles aceptó que sueña con algún día alcanzar la marca de Omar Bravo como el máximo goleador en la historia de las Chivas del Guadalajara.

“JJ” habló este día en conferencia de prensa y reconoció que regresa al Rebaño con mayor madurez tras su breve paso por el futbol europeo con el Getafe de España.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Hora y canal para ver a Chivas? Reciben al Puebla con la urgencia de un triunfo

Y no evadió la pregunta cuando fue cuestionado con si piensa buscar trascender en la institución y emular los grandes récords que tiene Bravo en el club.

Una tarea que no será nada fácil, ya que el mochiteco puso la vara alta con sus 160 anotaciones vistiendo la playera del Guadalajara, con 132 de ellas únicamente en liga.

Macías en su incipiente carrera ya registra 23 tantos con el Rebaño. Así que hay un largo camino si quiere intentar ser una leyenda del club.

El “JJ” no quiso poner pretextos sobre las razones por las que no pudo afianzarse en el Getafe. En su lugar, resaltó lo importante de una experiencia como esa y de su felicidad por volver al equipo que lo forjó como futbolista.

Finalmente contestó acerca de los señalamientos que decían que Macías se había desubicado.

“No sé si en algún momento me perdí, tengo 22 años y sigo siendo un chavo, solo sé que me siento y me veo más maduro físicamente y mentalmente. Uno no deja de crecer”.