La Chiva Loca va por su tercera generación para apoyar al Rebaño Sagrado

La Chiva Loca es un personaje histórico de la afición de Chivas que ha pasado por mucho, especialmente en la época de la pandemia, donde casi pierde la vida.

Juan José Jiménez, quien le da vida a este personaje desde un inicio, son casi 40 años de darle vida a este personaje que apoyó a Chivas y ahora su nieto se prepara para ser la nueva Chiva Loca.

Pero la pandemia por Covid-19 le dió la prueba más grande para Juan José Jiménez cuándo en octubre del 2020 Juan José se enfermó y cayó a una clínica del IMSS en Guadalajara, donde luchó por su vida.

“La verdad es que sí recuerdo y a nadie se lo deseo, ni al peor enemigo, le doy gracias a Dios por estar con vida y ahorita me siento como niño con juguete nuevo, por volver a pisar la tribuna, haciendo lo que me gusta, apoyando al equipo de mis amores y sí estuvo muy horrible lo vivido, pero le doy gracias a Dios por dejarme seguir viviendo".

José por un momento pensó que saldría del hospital, pero en el cajón.

“Sobre todo mi familia, hijos, mis nietos, yo le decía ‘ Dios mío’. Yo gritaba dentro del hospital ‘si crees que es mi momento aquí estoy’, cerré mis ojos y me veía yo ya en el cajón, la verdad, porque estaba saturando 45 y estaba a 15 litros, lo último del oxígeno, ya me querían intubar y les dije que no me lastimaran y que si Dios lo quería así, pero los milagros existen, las oraciones y aquí estamos”.