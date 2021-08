Jesús Orozco Chiquete no podía ocultar su emoción tras saber que haría su debut en la Liga MX como titular de Chivas ante el Puebla.

Aquel niño tímido y aislado que encontró en el futbol la forma de socializar, ahora se mostraba con mucha personalidad cuando el técnico Víctor Manuel Vucetich lo puso de arranque en la defensa rojiblanca.

Todavía se notan sus 19 años de edad, pero sus primeros minutos en el máximo circuito fueron aceptables, en un encuentro que terminó con victoria del Guadalajara y dejando la portería en cero.

Junto a Orozco, también se estrenó Juan de Dios Aguayo en la Primera División, por lo que ya son cuatro debuts del “profe” Vucetich en apenas dos jornadas de este torneo Apertura 2021.

“El trabajo de la pretemporada nos dejó notar su capacidad y con base en el trabajo se ganan su oportunidad, tienen condiciones y qué bueno por ellos, también por la institución que está produciendo jugadores de la cantera, es un apoyo tremendo y se vislumbra que el día de mañana nos den los resultados que pretendemos”, señaló el entrenador en la conferencia de prensa.

UN LARGO CAMINO HASTA CUMPLIR EL SUEÑO

En la familia de Jesús Orozco Chiquete nadie había sido futbolista profesional. Incluso su papá no era pambolero y prefería el basquetbol, pero vio que su hijo se interesaba por este deporte y decidió llevarlo a la escuela del Comude Zapopan, según recuerda el propio zaguero en el portal oficial de Chivas.

Tras darse cuenta que era su pasión, llegó la oportunidad de probarse en una visoría con el Rebaño Sagrado. Todavía en ese entonces se desempeñaba como extremo izquierdo. Sin embargo, le alcanzó para un lugar en la categoría 2002.

Pasó de Chivas San Rafael, a la Sub 13, luego a la Sub 15, con varias participaciones en torneos internacionales. Después continuó en la Tercera División, en la Sub 17 y en la Sub 20, para arribar al Tapatío de la división de plata del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega vuelve a lucir en Tokyo; sabe que hay visores de Europa

En ese camino, sus técnicos le hallaron la posición como defensa central, tras darle varias vueltas como lateral y volante. Lo que lo hizo un baluarte para varios títulos juveniles y que el originario de Zapopan fuera convocado para Selecciones Menores de México.

Además, Orozco Chiquete tiene los colores rojiblancos en el corazón. Su gusto por el equipo se dio gracias a partidos del equipo en 2010 cuando estaban ‘Chicharito’, el ‘Bofo’ y Michel.

Incluso señala que Adolfo Bautista y Omar Bravo son sus dos grandes ídolos, mientras en el plano internacional tiene al español Sergio Ramos.

Así que Vucetich puede estar tranquilo que el zaguero está identificado con el Guadalajara y que dependerá de su trabajo para seguir ganando oportunidades en la Liga MX.