¡Se va inconforme! Leaño admite que Chivas dejó ir dos puntos importantes

En las Chivas se van con un trago amargo tras el empate contra Querétaro de este sábado y en el que el mismo técnico Marcelo Michel Leaño reconoció que desaprovecharon los buenos momentos que tuvieron en el partido para llevarse la victoria.

El estratega del Guadalajara destacó la entereza para levantarse del “gol de vestidor” que recibieron, pero aceptó en la conferencia de prensa posterior al juego que el resultado es malo para las aspiraciones del equipo en este Clausura 2022.

"Tenemos que no caer en desesperación y tener paciencia, estamos buscando esa asociación por dentro entre jugadores que tienen muy buen pie. Si tenemos más paciencia y no nos desesperamos podemos tener más consistencia. No nos gusta empatar en casa, dejamos ir dos puntos importantes y la forma de que este empate sepa a algo es ganarle a Juárez y sumar de tres".