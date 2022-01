¿Por venganza? Liborio Sánchez afirma que Leaño le mintió y frenó su carrera

Liborio Sánchez es una de las personas que menos quiere a Marcelo Michel Leaño debido a que el ex portero de las Chivas señala que cuando era directivo del club en 2011 le mintieron para frenar su carrera y vengarse de él.

El ahora guardameta de Xinabajul Huehue de Guatemala habló en entrevista con ESPN de aquel momento en el que fue prestado al Querétaro y terminó siendo la figura de los Gallos para la eliminación del Rebaño en los cuartos de final del Apertura 2011.

“San Liborio” como fue conocido después de aquella gran actuación que tuvo contra un Guadalajara que venía de ser el líder del torneo y del que se tenían muchas expectativas. Sin embargo, el arquero logró dejar su marco en cero en el partido de vuelta.

“Yo no quería regresar a Chivas, ese partido no lo hice para levantar la mano para regresar al equipo, yo lo hacía para decir mira lo que dejaron ir, cuando se acaba el partido, dentro de mí pensé: ‘me los chin[...]’, pero nunca me imaginé lo que iba a venir, me regresan y no juego nada”.

El canterano rojiblanco había encontrado su lugar con los Gallos, luego de nunca ganarse un puesto como titular con el Rebaño, pero sorpresivamente la directiva de ese entonces pidió su regreso al club.

“Yo estuve ocho años en Chivas, me prestan un año en Veracruz, me voy a Querétaro y estoy un año y me regresan, yo no me quería regresar, sinceramente, me regresa Marcelo Michel Leaño cuando estaba como directivo, me regresa con mentiras diciendo que yo iba a jugar CONCACAF y no jugué ningún partido en seis meses”.