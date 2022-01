¡Lo revienta! Ex futbolista de Chivas arremete contra Michel Leaño

El trabajo de Marcelo Michel Leaño como técnico de las Chivas ha sido duramente criticado como recientemente lo hizo el portero Liborio Sánchez, ex jugador del Guadalajara, quien aseguró que no tenía las credenciales necesarias para ser estratega del equipo.

Actualmente el guardameta juega en el Xinabajul Huehue de Guatemala, pero desde allá aprovechó una entrevista para ESPN para lanzar un fuerte mensaje contra el estratega rojiblanco.

Liborio Sánchez, quien es más recordado por una extraordinaria actuación cuando fue prestado al Querétaro, considera que la preparación académica que tiene Marcelo Michel es insuficiente para tomar un cargo tan importante.

Además indicó que la directiva de las Chivas tuvo la oportunidad de elegir a otro técnico con más experiencia.

“Lo que me sorprende es que habiendo tantos jugadores y exjugadores que fueron seleccionados, que pisaron muchas canchas y se han preparado por una oportunidad así, no se les ha dado, son las injusticias que uno dice en el futbol, o es la palanca o es otro tipo de cosas. Acá en Guatemala está Irving Rovirosa, Roberto Hernández que acaba de ser campeón, está también Raúl Arias y no se les ha dado la oportunidad de dirigir un equipo en México, ¿de qué se trata?, les endulzan el oído o les venden mucho humo”, agregó.