Chivas no quiere perder ni un centavo con la salida de Macías por lo que le pidió renovar contrato para dejarlo ir al Getafe

Chivas quiere ser el equipo con mayor beneficio con la salida de JJ Macías al Getafe.

El Rebaño Sagrado le puso una condición a José Juan Macías, para poder llegar a Europa.

Chivas quiere que Macías renueve su contrato con el club, pues vence justo en diciembre del próximo año.

Chivas no quiere perder nada con la salida de Macías a Europa, ya que de no renovar contrato podría ser jugador libre y llegar gratis algún equipo, algo que económicamente no beneficia a Chivas

Su contrato con Chivas vence justo en diciembre del 2022, por lo que de no renovarlo antes de marcharse, sería jugador libre para ese entonces y podría quedarse gratis en Europa.

"A Macías le resta un año de contrato, pero reglas de la FIFA indican que seis meses antes puede firmar hasta precontratos, lo que provocaría que se fuera libre. Chivas lo dejó ir por negocio; si le va bien, lo van a vender caro, si no, pues le calman sus ganas de salir a Europa", explicó Toque Filtrado

Chivas quiere salir con el mayor beneficio posible de la llegada de Macías al viejo continente.